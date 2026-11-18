Президента России Владимира Путина, прибывшего в китайский Шэньчжэнь, встретил в аэропорту Баоань член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретариата ЦК КПК Цай Ци. Он входит в число наиболее влиятельных политических руководителей страны.

Постоянный комитет Политбюро является высшим руководящим органом Компартии Китая. Помимо председателя КНР и генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, в его состав входят еще шесть представителей партийного руководства, включая Цай Ци.

В ходе визита Путин примет участие в саммите лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, выступит на деловом форуме и пленарном заседании. Также запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином. Кроме того, на 19 ноября намечена трехсторонняя встреча президентов России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему трехстороннюю встречу в Шэньчжэне нельзя сравнивать с историческими конференциями в Ялте и Тегеране.