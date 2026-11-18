Санкции, тарифы и экспортные ограничения сохраняют сдерживающее воздействие, но больше не могут привести к экономическому краху стран-конкурентов. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на деловом саммите форума АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что европейская экономика не смогла приспособиться к санкционным ограничениям и отказу от российских энергоресурсов. По словам президента, прекращение закупок российских энергоносителей, которые десятилетиями поставлялись по доступным и стабильным ценам, негативно отразилось на промышленности Евросоюза.

«Он теряет свой промышленный потенциал, позиции в конкурентной борьбе», — отметил российский лидер на деловом саммите АТЭС.

Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит 18–19 ноября. Деловой саммит стал первым мероприятием в рабочей программе президента в Китае.