Вице-премьер России Александр Новак сообщил о прекращении проведения отдельных совещаний в рамках «семерки» ОПЕК+. В беседе с ИС «Вести» он указал, что в дальнейшем координация будет осуществляться в ходе министерских заседаний.

По его словам, в воскресенье состоялось три ключевых мероприятия: пленарное заседание министров, совещание стран «семерки», а также сессия совместного мониторингового комитета ОПЕК+.

Новак также напомнил, что до этого в формате видеоконференции участники обсудили динамику отмены добровольных ограничений.

Речь идет о суммарном сокращении добычи в размере 3,8 миллиона баррелей в сутки, которое было введено в 2023-2024 годах. Указанные объемы были поэтапно возвращены на мировой рынок.

«Поскольку уже восстановление произошло в полном объеме, мы договорились о том, что этот формат прекращает свою работу и будет продолжена работа уже в режиме министерских встреч», — резюмировал вице-премьер.

Известно, что альянс из семи государств в 2023 году инициировал добровольное снижение нефтедобычи. Изначально квота составляла 2,2 миллиона баррелей в сутки, позднее к ней добавилось еще 1,65 миллиона баррелей. На протяжении двух лет эти ограничения планомерно нивелировались, а финальный этап завершился в сентябре.

Тем не менее, «семерка» продолжала ежемесячные консультации для мониторинга конъюнктуры глобального нефтяного рынка.

Ранее сообщалось, что нефть Brent подорожала до 112 долларов впервые с конца мая.