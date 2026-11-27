Турция примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2027 году в качестве страны-гостя. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он поблагодарил турецкую сторону за согласие принять участие в юбилейном, 30-м форуме ПМЭФ в таком статусе.

По словам вице-премьера, участие в мероприятии в таком качестве откроет для турецких компаний дополнительные возможности. Они смогут представить свою продукцию, обсудить сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами, а также ознакомиться с предложениями регионов России.

«Мы будем рады видеть турецкий бизнес в Петербурге», — добавил вице-премьер.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня 2027 года.