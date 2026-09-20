Киев планирует создать мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии

Группа «Нафтогаз» и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии. Объекты планируют разместить вблизи украинско-венгерской границы, сообщили в «Нафтогазе».

Мощности будут предназначены для хранения нефтепродуктов для нужд Украины. Стороны пока не раскрыли предполагаемые сроки реализации проекта и его объемы.

«Группа „Нафтогаз“ и компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Будапешт планирует отказаться от российского газа в 2027 году.