Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
578

Новые власти Венгрии намерены отказаться от российского газа в 2027 году

Flickr.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет готово отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года — установленному Евросоюзом сроку достижения этой цели. Об этом в интервью интернет-изданию Telex заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань.

По его словам, Будапешт ведет активные переговоры с соседними странами, в том числе с Румынией, а также с компаниями, поставляющими на рынок сжиженный природный газ (СПГ). Министр отметил, что необходимая инфраструктура для альтернативных поставок, включая трансграничные газопроводы, уже существует.

Капитань заявил, что благодаря развитой инфраструктуре импортных маршрутов и наличию различных источников поставки газоснабжение Венгрии к октябрю следующего года гарантировано. По его словам, если ситуация будет развиваться в соответствии с текущими ожиданиями, потребности страны в газе смогут обеспечиваться за счет других источников.

При этом министр отметил, что пока сложно заранее определить, возникнет ли такая необходимость, поскольку дальнейшее развитие ситуации предсказать затруднительно.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВенгрияэнергетикаСПГПетер МадьярЕвросоюзроссийский газ
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть