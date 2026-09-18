Новые власти Венгрии намерены отказаться от российского газа в 2027 году

Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет готово отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года — установленному Евросоюзом сроку достижения этой цели. Об этом в интервью интернет-изданию Telex заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань.

По его словам, Будапешт ведет активные переговоры с соседними странами, в том числе с Румынией, а также с компаниями, поставляющими на рынок сжиженный природный газ (СПГ). Министр отметил, что необходимая инфраструктура для альтернативных поставок, включая трансграничные газопроводы, уже существует.

Капитань заявил, что благодаря развитой инфраструктуре импортных маршрутов и наличию различных источников поставки газоснабжение Венгрии к октябрю следующего года гарантировано. По его словам, если ситуация будет развиваться в соответствии с текущими ожиданиями, потребности страны в газе смогут обеспечиваться за счет других источников.

При этом министр отметил, что пока сложно заранее определить, возникнет ли такая необходимость, поскольку дальнейшее развитие ситуации предсказать затруднительно.