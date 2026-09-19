Венгрия расторгнет концессию на €63 млрд, подписанную правительством Орбана

Венгерское правительство объявило о планах аннулировать концессионное соглашение на автодороги стоимостью 63 миллиарда евро, заключенное в период, когда пост премьер-министра занимал Виктор Орбан. Эту информацию распространило издание Daily News Hungary.

По заявлению нынешнего руководителя кабинета министров Петера Мадьяра, договор в текущем виде будет расторгнут.

«Мы больше не допустим обогащения потерпевшей крах партийной элиты «Фидеса» и олигархов за счет венгерского народа», — подчеркнул он.

Упомянутое концессионное соглашение является самым масштабным контрактом в сфере государственных закупок за всю историю страны. Документ был подписан в 2022 году и предусматривает действие в течение 35 лет. Согласно условиям, управление ключевыми автомагистралями передаётся компании Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto.

В июле в офисе оппозиционной партии «Фидес», которую возглавляет Орбан, были проведены следственные мероприятия. Представители объединения сообщили, что сотрудники правоохранительных органов явились без предварительного уведомления и изъяли компьютеры с хранившейся на них информацией. Как отмечало издание Telex, эти действия были связаны с расследованием по факту незаконного присвоения средств Национального культурного фонда.

Ранее появлялись сведения о намерениях Орбана вновь включиться в политическую борьбу, противостоя действующему правительству Венгрии.