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Неизвестный плеснул вином в лицо премьеру Венгрии Мадьяру

Peter Zsolnai / GLOBAL LOOK
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Неизвестный мужчина плеснул вином в лицо премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру во время фестиваля, сообщил сам глава правительства на странице в социальной сети Facebook*.

19 сентября политик выехал в город Печ на юго-западе республики, где провёл встречу со своими сторонниками. На обратном пути он решил посетить праздник сбора винограда в Сексарде. Местные жители пригласили главу правительства зайти в один из ресторанов.

В ходе разговора Мадьяра с хозяевами заведения пожилой мужчина подошёл к нему и выплеснул из бокала белое вино в сторону политика. Напиток попал на лицо и рубашку премьер-министра. Глава правительства опубликовал видеозапись инцидента.

Мужчину, который его облил, увела охрана. Мадьяр с иронией отреагировал на случившееся, отметив, что хороший напиток пропал зря. Он также заявил, что обидчику не хватило смелости подойти поближе, чтобы посмотреть в глаза.

Кроме того, премьер-министр в шутку назвал этого мужчину «побежденным воином Орбана» (бывший глава правительства Венгрии Виктор Орбан), полагая, что тот является его сторонником. Другие сведения о случившемся в Сексарде пока поступали.

Напомним, в декабре 2023 года в президента Аргентины Хавьера Милея бросили бутылку во время парада в честь его инаугурации. Это сделал бывший чиновник. Инцидент произошёл, когда кортеж президента направлялся от здания Конгресса во дворец правительства. Бутылка пролетела мимо Милея и попала в одного из охранников, который в результате пострадал.

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