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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Венгрия потребовала от короля Карла III вернуть подаренных коней

Reuters
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Венгрия потребовала от Карла III вернуть двух лошадей липицианской породы, подаренных ему в честь коронации, сообщает Telegraph. Букингемский дворец получил резкое письмо от венгерского министерства сельского хозяйства ещё в июле: в нём говорилось, что животные должны вернуться на государственный конезавод в деревне Сильвашварад.

Впрочем, позже Будапешт признал, что требование якобы стало результатом административной ошибки. В посольстве Венгрии в Лондоне заверили, что лошади по кличкам Нельсон и Ивеко останутся в Великобритании, как и планировалось. При этом в венгерском минсельхозе уточнили, что формально кони переданы по договору займа и являются собственностью венгерского государства, хотя и рассматриваются как подарок.

Лошадей отобрали для королевских конюшен в 2024 году. Изначально Венгрия намеревалась подарить не только их, но и парадную карету с упряжью. Как отмечает издание, подарок был сделан при премьере Викторе Орбане. Нынешний глава правительства Петер Мадьяр пересматривает решения предыдущей власти.
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