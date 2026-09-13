Венгрия потребовала от короля Карла III вернуть подаренных коней

Венгрия потребовала от Карла III вернуть двух лошадей липицианской породы, подаренных ему в честь коронации, сообщает Telegraph. Букингемский дворец получил резкое письмо от венгерского министерства сельского хозяйства ещё в июле: в нём говорилось, что животные должны вернуться на государственный конезавод в деревне Сильвашварад.

Впрочем, позже Будапешт признал, что требование якобы стало результатом административной ошибки. В посольстве Венгрии в Лондоне заверили, что лошади по кличкам Нельсон и Ивеко останутся в Великобритании, как и планировалось. При этом в венгерском минсельхозе уточнили, что формально кони переданы по договору займа и являются собственностью венгерского государства, хотя и рассматриваются как подарок.

Лошадей отобрали для королевских конюшен в 2024 году. Изначально Венгрия намеревалась подарить не только их, но и парадную карету с упряжью. Как отмечает издание, подарок был сделан при премьере Викторе Орбане. Нынешний глава правительства Петер Мадьяр пересматривает решения предыдущей власти.