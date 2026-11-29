День матери Россия отмечает в последнее воскресенье ноября. Для любой мамы главное — знать, что с её ребёнком всё в порядке. Иногда для этого не хватает совсем небольшого усилия: внимательного разговора, дополнительной проверки, одного звонка. Сотрудники Единой службы заботы о клиентах Сбера рассказали о случаях, когда обычная консультация превращалась в реальную помощь мамам и их семьям.

Помогли маме найти дочь

Татьяна Щапова из Омска приняла звонок поздно вечером. Девушка на другом конце линии сообщила, что пропала её 15-летняя дочь. Детскую карту дочери не перевыпускали, поэтому мама по-прежнему видела её покупки в онлайн-приложении банка. Полиция уже знала округ и название магазина, где девочка совершила последнюю покупку, но там было шесть филиалов этой сети.

Татьяна понимала, официальный запрос от полиции займёт время, а речь идёт о жизни ребёнка. «Вместе с коллегами установили, в каком именно магазине была покупка. Адрес сразу передала обратившейся девушке, и это помогло сузить поиски», — вспоминает сотрудница контакт-центра. История закончилась хорошо: девочку нашли. Маме в тот вечер помогла не только информация, но и готовность сотрудника не остаться в стороне.

Не дали маме попасть в руки мошенников

Кристина Алексеева из Ставрополя столкнулась с нетипичной ситуацией. Елена уже сутки не могла найти маму. Написала заявление в полицию, а параллельно обратилась по номеру 900. У них с мамой были подключены совместные оповещения, и Елена получала сообщения об обслуживании в офисе банка. Судя по уведомлениям, мама весь день снимала деньги со вклада — дочь подозревала, что пожилая женщина попала под влияние мошенников.

«Вместе с коллегами я выяснила точный адрес и сообщила его Елене. Её папа передал информацию полиции, а я связалась с коллегами из отделения Сбера — узнать, там ли ещё женщина и можно ли не отпускать её до приезда полиции. Через час родные отыскали женщину и общими усилиями смогли спасти её от мошенников», — рассказывает Кристина.

Помогли ребёнку связаться с мамой

Ирина Клинова из Волгограда помогла 11-летнему мальчику связаться с мамой. У ребёнка закончились деньги на счёте мобильного телефона — дозвониться до мамы он не мог, но с банком связался, ведь звонок по номеру 900 бесплатный.

«Его звонок попал к Ирине Клиновой. Она услышала его просьбу, сама позвонила маме мальчика, чтобы сообщить ей о ситуации. Мальчик был настолько благодарен Ирине за ее помощь, что решил позвонить ей снова, чтобы лично выразить свою благодарность. Когда он позвонил, операторы центра были тронуты его историей. Этот случай стал напоминанием о том, что даже самые маленькие проблемы могут иметь большое значение для людей. И иногда простое доброе дело может изменить чью-то жизнь», — рассказывает Никита Зарытовский, начальник отдела по взаимодействию с клиентами Поволжского банка.

Помогли маме найти любимую игрушку ребёнка

Алексей Скурко из Ставрополя получил нестандартное обращение от девушки — её ребёнок потерял сумку, в которой были банковская карта и, главное, любимая игрушка. Пропажа была обнаружена, и тот, кто нашёл вещи, перевёл на утерянную карту один рубль с сообщением: «Мы нашли вашу сумку». Чтобы проверить сообщение, нужно зайти в мобильное приложение СберKids, а для этого требуется полный номер утерянной карты. Конечно, мама его не помнила.

«Пытаюсь дозвониться до отправителя, нашедшего игрушку, но никто не поднимает трубку. Конец смены, неизвестно какая по счету попытка дозвониться, и тут наконец слышу ответ. Я объяснил всю ситуацию, а потом перезвонил обратившейся к нам маме с радостной новостью — удалось связаться с отправителем. Девушка была счастлива, узнав, что её ребёнок вновь получит свою игрушку», — рассказал Алексей.

Забота о мамах складывается из внимания к деталям и готовности довести вопрос до результата. Сотрудники контакт-центра каждый день подсказывают, объясняют, поддерживают и остаются на связи, пока ситуация не разрешится.

«Для мамы нет мелочей, когда речь идёт о ребёнке. Поэтому в контакт-центре мы учим сотрудников не просто следовать регламенту, а слышать ситуацию и доводить её до результата. Иногда это требует дополнительных звонков и проверок, но именно так забота превращается в реальную помощь. В День матери хочется пожелать всем мамам спокойствия и уверенности в том, что рядом есть люди, готовые поддержать — и на линии 900, и в отделениях компании», — отметила вице-президент, директор департамента «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.

В День матери команда банка благодарит всех мам за ежедневный труд и желает, чтобы в нужный момент рядом всегда оказывались неравнодушные люди. И что бы ни случилось, рядом всегда есть те, кто готов помочь — номер 900 работает круглосуточно.