Женщина подожгла незнакомку, заправлявшую автомобиль на АЗС

Во Флориде 41-летнюю Элеонору Кроуфорд обвинили в попытке тяжкого убийства и поджоге после инцидента на автозаправке в Сент-Питерсберге. Об этом сообщает Fox News, перевод публикации выполнил aif.ru.

По версии полиции, женщина намеренно подожгла разлитый бензин, когда рядом находилась незнакомая ей автомобилистка. Происшествие случилось на заправке Mobil. 41-летняя Кристин Шербук заправляла свой внедорожник Volvo, когда к ней подошла Кроуфорд. Как утверждается в протоколе об аресте, обвиняемая поднесла зажигалку к бензину, после чего вспыхнул огонь.

Пламя охватило автомобиль, в результате женщина получила ожоги второй степени рук и спины. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в травматологический центр. Позже ее состояние стабилизировалось, врачи ожидают, что женщина выживет.

Свидетель также рассказал, что находился неподалеку, когда заметил огонь. Он подбежал к автомобилю и помог пострадавшей выбраться из опасной зоны. Кроуфорд задержали примерно через 20 минут в нескольких кварталах от заправки. По данным полиции, очевидцы сообщили, что именно она подожгла бензин, а момент происшествия также попал на видео.