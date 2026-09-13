Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
1450

Женщина подожгла незнакомку, заправлявшую автомобиль на АЗС

ru.freepik.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Во Флориде 41-летнюю Элеонору Кроуфорд обвинили в попытке тяжкого убийства и поджоге после инцидента на автозаправке в Сент-Питерсберге. Об этом сообщает Fox News, перевод публикации выполнил aif.ru.

По версии полиции, женщина намеренно подожгла разлитый бензин, когда рядом находилась незнакомая ей автомобилистка. Происшествие случилось на заправке Mobil. 41-летняя Кристин Шербук заправляла свой внедорожник Volvo, когда к ней подошла Кроуфорд. Как утверждается в протоколе об аресте, обвиняемая поднесла зажигалку к бензину, после чего вспыхнул огонь.

Пламя охватило автомобиль, в результате женщина получила ожоги второй степени рук и спины. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в травматологический центр. Позже ее состояние стабилизировалось, врачи ожидают, что женщина выживет.

Свидетель также рассказал, что находился неподалеку, когда заметил огонь. Он подбежал к автомобилю и помог пострадавшей выбраться из опасной зоны. Кроуфорд задержали примерно через 20 минут в нескольких кварталах от заправки. По данным полиции, очевидцы сообщили, что именно она подожгла бензин, а момент происшествия также попал на видео.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Происшествияумышленный поджогштат Флорида
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть