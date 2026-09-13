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Зять Трампа Джаред Кушнер назвал поездки в Москву и Киев успешными

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Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Поездки американских представителей в Москву и Киев помогли Вашингтону определить дальнейшие шаги для урегулирования конфликта. Об этом заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, выступая на форуме в украинской столице.

По его словам, в результате визитов американская сторона получила более четкое представление о возможных путях достижения долгосрочного урегулирования. Кушнер отметил, что переговоры позволили лучше понять позиции сторон и перспективы дальнейшей работы.

Представитель Вашингтона также сообщил о появлении новых идей, которые могут быть вынесены на обсуждение в рамках трехсторонней встречи. При этом сроки и формат такого контакта пока не уточняются.

Ранее Кушнер высказал предположение о скором объявлении Вашингтоном новых шагов по урегулированию конфликта на Украине.
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ПолитикаДжаред КушнерСШАУкраина
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