Федорищев: в Самарской области отражают атаку дронов ВСУ

Украинские дроны атакуют Самарскую область, сообщил в субботу глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере «Макс».

«Уважаемые жители! Враг ведет атаку на регион средствами БПЛА. Военные и мобильные огневые группы делают все возможное, чтобы защитить людей и инфраструктуру», - написал он.

Информации о последствиях атаки БПЛА на Самарскую область нет.

Губернатор призвал жителей региона не терять бдительности и принять меры для обеспечения своей безопасности.

Ранее стало известно об отражении массированной атаки дронов ВСУ на Пермский край. Сообщалось об уничтожении 36 беспилотников над регионом.