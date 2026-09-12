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Федорищев: в Самарской области отражают атаку дронов ВСУ

Telegram-канал Минобороны РФ
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Украинские дроны атакуют Самарскую область, сообщил в субботу глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере «Макс».

«Уважаемые жители! Враг ведет атаку на регион средствами БПЛА. Военные и мобильные огневые группы делают все возможное, чтобы защитить людей и инфраструктуру», - написал он.

Информации о последствиях атаки БПЛА на Самарскую область нет.

Губернатор призвал жителей региона не терять бдительности и принять меры для обеспечения своей безопасности.

Ранее стало известно об отражении массированной атаки дронов ВСУ на Пермский край. Сообщалось об уничтожении 36 беспилотников над регионом.
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Происшествияатака БПЛАСамарская область
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