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Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на склад Ozon в Саратове

Komsagram
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Склад компании Ozon в Саратове получил повреждения в результате атаки беспилотников. Работников склада оперативно эвакуировали, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На месте происшествия продолжают работать все необходимые службы. Глава региона поручил руководству администрации Саратова и заместителю председателя правительства области, курирующему экономический блок, организовать работу оперативного штаба.

Кроме того, поручено открыть горячую линию для сотрудников склада, чьи вещи были утрачены в результате происшествия.

Ранее Бусаргин сообщил, что при атаке БПЛА в Саратове было повреждено гражданское инфраструктурное сооружение.
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ПроисшествияСаратовБПЛАOzonРоман Бусаргин
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