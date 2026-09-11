Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на склад Ozon в Саратове

Склад компании Ozon в Саратове получил повреждения в результате атаки беспилотников. Работников склада оперативно эвакуировали, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На месте происшествия продолжают работать все необходимые службы. Глава региона поручил руководству администрации Саратова и заместителю председателя правительства области, курирующему экономический блок, организовать работу оперативного штаба.

Кроме того, поручено открыть горячую линию для сотрудников склада, чьи вещи были утрачены в результате происшествия.

Ранее Бусаргин сообщил, что при атаке БПЛА в Саратове было повреждено гражданское инфраструктурное сооружение.