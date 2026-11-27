В пятницу в Ормузском проливе произошёл подрыв нефтяного танкера на мине. Такую информацию распространила пресс-служба военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР), передаёт агентство IRIB.

Согласно опубликованному сообщению, из двух нефтяных танкеров, которые пытались незаметно проследовать по закрытому маршруту в Ормузском проливе севернее острова Ганам, один подорвался на мине. Второму судну пришлось повернуть назад.

Сведений о том, есть ли пострадавшие среди членов экипажа, не приводится.

24 ноября появилась информация о подрыве на минах и возгорании трёх нефтяных танкеров в водах Ормузского пролива. Одно из судов располагалось у южного берега, ещё два — восточнее него, под прикрытием американских военных.

Впоследствии представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил, что Вооруженные силы страны по распоряжению главнокомандующего нарастили контроль и наблюдение в Ормузском проливе.

Ранее также указывалось, что интенсивность судоходства через Ормузский пролив снизилась на фоне участившихся атак.