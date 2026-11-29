Полицейские в Мюнхене перекрыли вход на рождественскую ярмарку по вселенной «Гарри Поттера» из-за большого числа посетителей, пишет Bild.

«В субботу вечером на берегу Изара собрались десятки тысяч поклонников "Гарри Поттера" со всего мира, и полиции пришлось провести масштабную операцию», — пишет газета.

Представитель полиции Гордон Винкель сообщил, что ярмарка была рассчитана на 500 человек, при этом у моста на Пратеринзель собрались не менее 10 тыс. посетителей. Людей по громкой связи попросили отказаться от посещения ярмарки, на вокзалах звучали объявления и призывом людей не приходить, сказал полицейский.

Отметим, ярмарка приурочена к выходу новой экранизации «Гарри Поттера». Он начала работу 28 ноября на мюнхенском острове Пратеринзель на реке Изар.

Ожидается, что премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер», который будет включать восемь серий, состоится 25 декабря на НВО. В сентябре телеканал обнародовал дебютный промо-ролик новой адаптации «Гарри Поттера». В него включили церемониь распределения студентов, пир в Большом зале, спортивные матчи по квиддичу и появление главных антагонистов