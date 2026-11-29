По меньшей мере 20 человек погибли и ещё 14 пострадали в результате падения рейсового автобуса в ущелье в центральной части Мьянмы, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на службу пожарную охраны страны.

Уточняется, что это произошло вечером 29 ноября в районе Пьин-О-Луин административной области Мандалай. Пострадавшие находятся в больнице.

Напомним, в феврале сообщалось, что в центральной части Непала пассажирский автобус упал в реку Тришули, что привело к гибели как минимум 18 человек. Транспортное средство, в салоне которого находились свыше 35 пассажиров, съехало с дороги и рухнуло в водоём.

В марте в центральном регионе Бангладеш десятки человек стали жертвами происшествия с пассажирским автобусом. Он ожидал переправы на понтоне и упал в реку Падма.