В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

В украинской столице объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, Киев атакуют беспилотники.

Также сообщается о взрывах в Днепропетровске.

Ранее сообщалось, что в столице Украины в результате ночного удара были повреждены здания центрального аппарата Министерства юстиции Украины, Киевского межрегионального управления и Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз.

Кроме того, в ночь на 17 ноября в Киеве были поражены автожелезнодорожный мост «Южный» и автодорожный мост «Северный», которые использовались для перевозок грузов ВСУ.