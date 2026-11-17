В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.
В украинской столице объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, Киев атакуют беспилотники.
Также сообщается о взрывах в Днепропетровске.
Ранее сообщалось, что в столице Украины в результате ночного удара были повреждены здания центрального аппарата Министерства юстиции Украины, Киевского межрегионального управления и Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз.
Кроме того, в ночь на 17 ноября в Киеве были поражены автожелезнодорожный мост «Южный» и автодорожный мост «Северный», которые использовались для перевозок грузов ВСУ.