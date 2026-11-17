Здания центрального аппарата Министерства юстиции Украины, Киевского межрегионального управления и Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз ведомства получили повреждения в результате ночного удара по Киеву. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Маслов, пишет издание «Страна».

На опубликованных в Сети фотографиях видны поврежденная техника, мебель и выбитые окна.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 17 ноября в Киеве были поражены автожелезнодорожный мост «Южный» и автодорожный мост «Северный», которые использовались для перевозок грузов Вооруженных сил Украины.