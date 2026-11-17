РФ до сих пор не получила реакцию со стороны Украины на предложение о проведении гуманитарной миссии в Константиновке. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тема этой операции с высокой долей вероятности может быть среди вопросов предстоящих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита в Китае.

«Украина не хочет об этом говорить, потому что иначе вскроется вранье, которое они транслируют всей Европе, заявляя о якобы своем контроле Константиновки. Они просто издеваются над мирными жителями и пытаются максимально большее количество людей убить, нанося удары беспилотниками», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из района Константиновки уже удалось вывезти более 1200 человек, включая 50 детей. Жителям оказывается психологическая и медицинская помощь.