В ответ на атаку по Крымскому мосту российская сторона может нанести удары по всем мостам через Днепр, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru.

«Удары могут разрушить все мосты. Без всяких ответов, просто разрушить: "Кинжалами", если нужен "Орешник", значит, "Орешником"», — заявил Дандыкин.

Эксперт назвал атаку на Крымский мост спланированной операцией специалисты Великобритании. Он также заявил, что Украина, по его оценке, де-факто давно интегрирована в военную инфраструктуру НАТО — в части вооружения, обучения, обеспечения и воинских званий.

«То, что произошло, — это спланированная операция в Британии. И, конечно, они всё сделали, чтобы эта операция состоялась», — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, удары по переправам теперь, вероятнее всего, ВС РФ будут наносить не разово, а регулярно. Он подчеркнул, что подобная тактика способна осложнить логистику ВСУ на левом берегу Днепра и в Донбассе.

«Сегодня уже были удары, и теперь должны наноситься постоянно. Важно вывести, оторвать левый берег от правого», — акцентировал Дандыкин.

При этом он не исключил возможное применение новых средств поражения российской стороной. Эксперт заявил, что у РФ может обладать оружием, о котором украинская сторона не знает.

«Я думаю, что есть такое вооружение. И, скорее всего, оно будет применяться», — подытожил Дандыкин.

Напомним, после повторной атаки в ночь на 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста было временно остановлено. Следственный комитет России сообщил о повреждении конструкций сооружения и возбудил уголовное дело о теракте.