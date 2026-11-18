Суд в Барселоне оставил в силе меру пресечения в виде залога размером €1 млн для Джонатана Андика. Речь идёт о сыне Исака Андика — основателя испанского бренда Mango, занимающегося разработкой дизайна и реализацией одежды; предприниматель скончался в 2024 году. Информацию об этом распространило агентство EFE.

Согласно данным агентства, судебная инстанция не удовлетворила апелляцию, которую подала сторона защиты Джонатана Андика. Задержание мужчины состоялось в мае 2026 года в рамках разбирательства о гибели его отца. В тот же день он вышел на свободу, внеся залог, установленный судом.

Один из самых состоятельных граждан Испании умер на 72-м году жизни в декабре 2024 года из-за происшествия в горах — он сорвался со склона. Изначально производство по делу прекратили, однако позже следственный суд Каталонии объявил о возобновлении проверки обстоятельств кончины основателя Mango. По сведениям местных изданий, в показаниях сына Андика обнаружились расхождения.

Бренд Mango появился в 1984 году в Каталонии — его создал бизнесмен турецкого происхождения Исак Андик. В рейтинге Forbes он занимал пятую строчку среди наиболее богатых людей Испании.

В разных странах мира работает порядка 2,9 тыс. торговых точек Mango. По итогам 2024 финансового года компания зафиксировала рекордный объём продаж — он превысил €3,3 млрд.