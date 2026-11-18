В Бишкеке неизвестные напали на граждан Китая и похитили у них миллион долларов, после чего скрылись с места происшествия. По всей видимости, преступление было тщательно спланировано.

По факту случившегося столичная милиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой» УК Кыргызстана.

В Главном управлении внутренних дел МВД КР сообщили, что сейчас оперативники проводят комплекс разыскных мероприятий с целью установить личности преступников и задержать их по горячим следам.

Ранее сообщалось, что в Дании грабители похитили карточки Pokemon почти на 12 миллионов рублей.