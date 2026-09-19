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Умерла актриса из «Жениха» Валерия Милиенко

Крымский академический театр им.М.Горького
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Ушла из жизни заслуженная артистка Украины Валерия Милиенко. Она скончалась на 86-м году жизни после тяжелой болезни. Как сообщили в Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького, актрисы не стало 17 сентября.

Почти вся её творческая биография была неразрывно связана с этим театром. В состав труппы она вступила в 1967 году, и за 58 лет работы ей довелось воплотить 120 ролей в спектаклях разных жанров.

Особое место в ее репертуаре занимала классическая драматургия. В театре подчеркивали, что артистка оставалась верна традициям русской психологической школы и блестяще умела воссоздавать непростые, ярко очерченные характеры.

Валерия Милиенко родилась 9 июля 1941 года в подмосковном городе Пушкино. Профессиональную подготовку она прошла в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Кроме выступлений на подмостках, актриса долгие годы передавала свое мастерство ученикам в школе-студии, действовавшей при Крымском русском драматическом театре. Многие из ее воспитанников в дальнейшем стали артистами и продолжили работу в театрах Крыма. В 2013 году Милиенко снялась в многосерийной мелодраме «Жених» — эта лента осталась ее единственным опытом в кино.

Ранее сообщалось, что cкончался режиссер-постановщик и сценарист Георгий Негашев.
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КультураВалерия Милиенкосериал Жених
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