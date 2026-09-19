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Стало известно о прощании и похоронах актрисы из «Следа» Анны Шерлинг

"Счастливый маршрут" / Кадр из фильма
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Прощание и похороны актрисы Анны Шерлинг из сериалов «Папины дочки», «След» и других прошли 18 сентября в Подмосковье. Об этом стало известно aif.ru.

Актриса Анна Шерлинг скончалась 16 сентября в возрасте 46 лет. Причиной смерти стал рак груди, с которым она боролась на протяжении нескольких лет.

«Прощание и похороны вчера были в Химках», — сообщила aif.ru подруга актрисы.

Шесть лет назад отец Анны Юрий Шерлинг похоронил 18-летнего сына Матвея, который скоропостижного скончался после сердечного приступа. 

Анна Шерлинг родилась 1 июня 1980 года в Москве. В 2003 году Анна дебютировала в кино. В сериале Эльёра Ишмухамедова «Ангел на дорогах» Анна сыграла роль Шурочки. Главную женскую роль в этом проекте исполнила её мать.

Всего в её фильмографии более 20 работ, среди которых — «Бабий бунт, или Война в Новосёлково», «Любопытная Варвара-3», «Папины дочки», «След» и ряд других.
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