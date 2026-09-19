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Остались четверо сирот. От чего умерла звезда сериала «След» Анна Шерлинг

Анна Шерлинг.
Анна Шерлинг. / «Счастливый маршрут». / Кадр из фильма

Ушла из жизни Анна Шерлинг — актриса театра и кино, телеведущая и дочь заслуженной артистки России Тамары Акуловой.

Актрисе было всего 46 лет. О трагедии сообщили представители окружения артистки, а позже печальную новость подтвердил её отец, режиссёр Юрий Шерлинг. «От нас ушла Анна Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют её. Прошу всех помолиться за неё», — сообщил Юрий Борисович. 

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Анна Шерлинг.
Анна Шерлинг. Фото: Кадр из фильма

От МГИМО до ГИТИСа

Анна родилась в творческой семье: её мать — звезда советского кино Тамара Акулова, а отец — композитор и балетмейстер Юрий Шерлинг. Несмотря на развод родителей, Анна поддерживала тёплые отношения с папой. 

А начинала свой путь будущая звезда с попытки построить карьеру в юриспруденции — поступила на юридический факультет МГИМО. Знаменитые родители настаивали, что надёжнее освоить «земную» профессию — стать юристом или экономистом. Когда же Анна заявила, что все же хочет быть актрисой, реакция отца и матери была бурной. Тамара Васильевна едва не впала в истерику, а отец сказал, как отрезал: «Сначала получи нормальную профессию, а потом уже иди в актрисы». 

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Но тяга к сцене брала верх. Однажды  Анна вдруг принялась отбивать чечётку — совсем не то, чего ждали от будущих юристов. Когда преподаватели МГИМО спросили, что она вообще умеет, девушка без раздумий ответила: «Могу спеть!»

Конечно, это не помешало девушке закончить один из самых престижных вузов страны и даже поработать "белым воротничком" в корпорации. Но в какой‑то момент Шерлинг перестала пытаться соответствовать ожиданиям и решительно вступила актёрскую стезю.

Звезда криминальной драмы и многодетная мать

Анна окончила ГИТИС, училась в мастерской Виктора Ракова, а затем получила образование в Школе «Останкино» по специальности «Телеведущая». 

Широкую известность актрисе принесла роль Лиды в криминальном сериале «След». В её фильмографии были и другие популярные проекты: «Невеста», «Андреевский флаг», «За первого встречного», «О тебе…», «Эффект домино».

Анна Шерлинг, «Эффект домино».
Анна Шерлинг, «Эффект домино». Фото: Кадр из фильма

Да, и с телекарьерой было всё хорошо. Она вела программу «20 лучших европейских клипов недели» и передачу «Бэби бум», последняя особенно в ней откликалась. 

«Папа всегда был рядом, как сейчас. Но все равно так не хватало, что они с мамой вместе. А сейчас, когда я сама стала мамой, не хватает ещё больше. Вот этого большого дома, где есть твоя комната из детства. И мамы с папой, сидящих у камина, крепко держащихся за руки! Не разводитесь, пожалуйста! Самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей, это подарить им любящую друг друга семью», — признавалась Анна в соцсетях.

Шерлинг  ушла после долгой болезни: она боролась с раком груди. У неё осталось четверо детей — Нидаль, София, Адель и Амир от бизнесмена Хишама Абдульраззака.
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КультураПерсонаАнна Шерлингактриса киноонкология
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