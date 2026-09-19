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Умер чемпион Европы 1968 года и легенда «Интера» Сандро Маццола

Обложка © inter.it / Скриншот
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Легендарный футболист миланского «Интера», чемпион Европы 1968 года в составе сборной Италии Сандро Маццола скончался на 84-м году жизни. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Всю игровую карьеру футболист провел в «Интере». Вместе с миланским клубом он четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов — предшественник современной Лиги чемпионов — и завоевывал Межконтинентальный кубок.

За сборную Италии Маццола провел 70 матчей и забил 22 мяча. В 1968 году он стал чемпионом Европы, а спустя два года завоевал серебро чемпионата мира в Мексике, где итальянская команда в финале уступила сборной Бразилии с Пеле.

В сентябре 1966 года Маццола также вошел в историю советского футбола. Именно он забил единственный мяч в игре «Интера» против московского «Торпедо» в Кубке европейских чемпионов. Этот матч стал первой официальной встречей советского клуба в главном европейском клубном турнире.

Ранее  на 101-м году жизни умер заслуженный тренер России Владимир Савин, более 30 лет работавший в футбольной школе петербургского «Зенита». Среди его воспитанников был голкипер Вячеслав Малафеев.
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Спортчемпионат ЕвропыСпортсборная ИталииИнтерСандро МаццолафутболИталия
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