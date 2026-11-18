Украинские формирования совершили очередную атаку на Крымский мост, в результате чего движение по нему было приостановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто», — написал он в своём канале на платформе «Макс».

Аксёнов отметил, что ситуацией уже занимаются все ответственные службы. Глава региона подчеркнул, что сейчас оценивается причиненный ущерб. По его словам, дополнительные сведения будут предоставлены по мере поступления.

Аксёнов также призвал жителей доверять данным, полученным из официальных источников, и игнорировать непроверенную информацию.

Напомним, 16 ноября Крымский мост подвергся атаке ВСУ, вследствие чего транспортное сообщение по нему было временно ограничено. В Керчи организовали оперативный штаб для ликвидации последствий удара. В ночь на 17 ноября украинские формирования вновь атаковали Крымский мост. Движение по нему снова ограничили.

17 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин проинформировал, что правительственная комиссия определила необходимые меры для оценки повреждений Крымского моста и подготовки к его восстановлению.