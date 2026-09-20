Стали известны новые детали расправы над братом и сестрой из РФ в Таиланде

Стали известны подробности расправы над братом и сестрой из России в Таиланде. Как сообщил информированный источник в эксклюзивном комментарии для aif.ru, преступники тщательно готовились к убийству и действовали с особой жестокостью.

Напомним, 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы пропали 26 июля после выезда из дома на мотоцикле. Перед исчезновением девушка сообщала матери о неизвестном Bluetooth-трекере. Позже полиция задержала двух основных подозреваемых – Пхонга и Тхонга, которые признались в убийстве. На указанном ими месте были обнаружены тела брата и сестры.

«В ночь убийства были выкопаны очень глубокие ямы, чтобы собаки не могли учуять запах тел. Они также использовали каустическую соду, чтобы уничтожить останки и затруднить опознание. Тела были изуродованы настолько, что даже мать детей не смогла опознать их с первого раза», — рассказал источник.

По словам собеседника издания, жертв жестоко пытали.

«Девушку избивали, у неё выбиты все зубы. Их держали в плену и пытались выбить деньги. Это не было спонтанным убийством — всё было спланировано заранее. В расправе участвовало больше людей, чем было задержано. Двое признавшихся исполнителей — лишь верхушка айсберга… Тот факт, что преступники применяли специальные меры, чтобы скрыть следы преступления, говорит о профессиональном подходе и наличии у них покровителей», — подчеркнул источник aif.ru.

Ранее источник рассказал, что расправиться над братом и сестрой могли из-за крупного долга.

Как сообщалось, обстоятельства гибели брата и сестры в Таиланде до сих пор вызывают вопросы. Мать убитых детей Зарина Назимова не верит, что они планировали долгую поездку в тот роковой день 26 июля. Они вышли из дома без сумок, без документов и даже без шлемов — Диана была в одной футболке. Все указывало на то, что они собирались вернуться через несколько минут.

Несмотря на пережитый кошмар, Назимова подчеркивает, что не планирует переезд в другую страну. Таиланд остается для нее родным местом.

Сейчас женщина планирует сменить обстановку и на время уехать на север страны, в Чиангмай.

Следствие по резонансному преступлению продолжается. Было установлено, что за детьми следили, а значит главным мотивом убийства мог быть не только байк. По словам мамы, деньги у семьи были от ее бизнеса.

Пхонгу и Тхонгу грозит высшая мера наказания — смертная казнь, так как на месте захоронения россиян, у подножия горы Кхао Чи Чан, были найдены тела еще трех человек — целой семьи.

Есть версия, что преступники связаны с полицией. Так, по словам бывшей девушки Пхонга, ее парень тесно общался с двумя действующими сотрудниками правоохранительных органов Хуа Яя. Свидетели говорят, что злоумышленник торговал конфискованными наркотиками и выбивал долги.

Также предполагается, что в убийстве брата и сестры участвовали не только Пхонг и Тхонг. Преступники утверждали, что забили Диану до бессознательного состояния руками. У девушки были выбиты зубы. Однако на кистях задержанных не нашли никаких кровоподтеков и ссадин.