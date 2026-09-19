В Паттайе убийцы задушили сестру окровавленной футболкой ее брата

Почти два месяца спустя после убийства в Таиланде 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа мать погибших рассказала подробности произошедшего. По ее словам, нападавшие застрелили молодого человека, после чего задушили его сестру окровавленной футболкой брата. Интервью вышло на YouTube-канале Елены Погребижской «Истории без сахара».

«Понг и Тонг, дав признательные показания, рассказали, что дети пытались бороться. Рома противостоял Понгу, Диана — Тонгу. В какой-то момент брат упал, тогда преступник выхватил пистолет и выстрелил парню в живот. Рана оказалась не смертельной, Рома сумел встать на ноги, но в этот момент прозвучал второй — контрольный — выстрел в голову. Затем эти двое сняли с брата простреленную футболку и задушили Диану», — рассказала женщина.

Трагедия произошла 26 июля около 04:00. В это время Диана и Роман выехали из дома на мотоцикле. Последние восемь лет брат и сестра вместе с матерью постоянно жили в Паттайе. Примерно через 20 минут после выезда мать получила от дочери последнее сообщение со словом «Срочно!».

В 04:02 брат и сестра попали в объектив камеры наблюдения на выезде из поселка Bristol Park на юге города, в районе Хуай-Яй, где проживает большое количество российских экспатов. Роман находился за рулем мотоцикла, на нем были бежевая футболка и черные брюки. Диана сидела сзади в красной футболке и шортах. Оба были без шлемов и одеты легко, вероятно, рассчитывая вскоре вернуться домой.

Когда россияне доехали до шоссе, на дублере их начал преследовать мотоцикл. На нем находились 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, известные как Понг и Тонг. В какой-то момент брат и сестра съехали с дублера на трассу. Диана на несколько секунд слезла с мотоцикла, и в этот момент преследователи остановились в нескольких десятках метров от них. Когда девушка снова села на мотоцикл, Роман вернулся на дублер и поехал против движения навстречу двум гражданам Таиланда.

В 04:26 Диана успела отправить матери сообщение со словом «срочно». Незадолго до 05:00 телефоны брата и сестры перестали передавать данные GPS.

Следствие установило, что нападавшие отвели россиян примерно на 200 метров от шоссе, в лесополосу. Понг, который ранее отбывал наказание за покушение на убийство и вышел из тюрьмы 5 июня, надел на Романа наручники. Когда молодой человек попытался сопротивляться, Понг застрелил его. Диану, по данным следствия, избили до смерти.

После убийства Понг приказал своему подельнику Тонгу, который также ранее был судим, выкопать яму глубиной около метра. Тела брата и сестры спрятали в ней.

После задержания подозреваемые признались, что заманили россиян в ловушку, представившись сотрудниками полиции и используя форму устаревшего образца. Понг и Тонг указали место, где на горе были закопаны тела Дианы и Романа. Позднее выяснилось, что там же находились тела еще трех членов тайской семьи.