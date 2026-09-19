Слежка и маньяк: новые детали и версии убийства брата и сестры в Таиланде

В деле о жестоком убийстве Дианы и Романа Назимовых в Таиланде, которые 26 июля уехали из дома на мотоцикле и пропали, появились новые детали. По подозрению в расправе над детьми задержали Понга и Тонга, которые показали, где закопали тела россиян. Там же полицейские обнаружили тела еще трех человек - тайской семьи. В появившемся в Сети фильме, где собраны свидетельства матери детей и участвовавших в поисках россиян волонтеров, высказывается версия, что за Дианой и Ромой целенаправленно следили, а причиной их убийства был вовсе не байк. Aif.ru собрал детали.

Хронология событий

Переодетые в полицейскую форму Понг и Тонг, предположительно, следили за Дианой и Ромой. Они остановили их под предлогом осмотра байка и отсоединили установленные на мотоцикле маячки. Встреча попала на регистраторы проезжавших мимо машин. Правоохранители могли взять видео, но не сделали этого.

Волонтеры видеокадры изучили. На них видно, что в 4:21, после остановки, первым двинулся с места байк с детьми, а вторым - мотоцикл с преступниками. Из-за этого рассыпается версия подозреваемых о том, что они сразу надели наручники на Рому и Диану.

Волонтеры отмечают, что между выездом из дома (04:02) и появлением их на трассе (04:21) прошло 19 минут. Даже при спокойной езде путь занимает гораздо меньше времени. Именно в этом временном промежутке могут быть ответы на многие вопросы. Однако полиция записи с камер в этом районе не изъяла. Хотя дети попали минимум под шесть из них.

В 4:26 Диана отправляет родным сигнал «опасность». Она и брат знали, где находится полиция Хуа Яя, однако вместе с «полицейскими» свернули на грунтовую дорогу и направились в джунгли.

Путаница с временем убийства и два свидетеля

Подозреваемые утверждают, что застрелили Рому и задушили Диану у озера около пяти утра. Полиция нашла двоих свидетелей. Монах, который жил уединенно в домике в джунглях , утверждал, что слышал выстрел примерно в это время.

А вот рыбак, который в тот день находился неподалеку, говорит про пять вечера. А это значит, что россиян убили не сразу, как заявляют Понг и Тонг.

Во время поисков полиция сообщила, что сигнал с телефонов детей пропал в районе озера, но водолазы в нем ничего не нашли. Позже стало известно, что у Ромы дома хранился запасной телефон. Он полностью дублировал данные пропавшего мобильника. Последней точкой локации телефона оказалась хижина монаха. Того самого, который якобы слышал выстрелы в пять утра. Позже опросить его не смогли, так как он заболел и слег в больницу. Оттуда он показаний больше не дает.

Точное время убийства брата и сестры может дать судмедэкспертиза, но она до сих пор не готова.

Рома и Диана - жертвы маньяка?

В ходе экспертизы, вероятно, точное время убийства детей могут не установить, так как их тела были сильно обезображены, несмотря на то, что в земле они пролежали всего пять дней.

Волонтеры нашли в лесу хижину, из которой, возможно, сбежали Тонг и Понг. Внутри стояли мешки с каустической содой (гидроксидом натрия). Есть предположение, что преступники могли засыпать ею тела убитых. Дело в том, что химический ожог ускоряет разложение, обезображивает тела, скрывают следы пыток и разрушает ДНК убийц на жертвах.

Мать детей рассказала, что при опознании не узнала сына с первого раза. Идентифицировать Рому она смогла по родинке на ноге, а Диану - по татуировке.

Если экспертиза установит, что Назимовы были убиты не утром, а вечером, то значит, что все это время их удерживали, пытали, били.

Появляется вопрос: зачем, если мотоциклом убийцы уже завладели.

Авторы фильма намекают, что настоящий убийца - не просто грабитель, а маньяк, который мог действовать в связке с кем-то из полиции или под их прикрытием.

Связь банды с полицией

Версию о том, что банда могла быть связана с полицией, частично подтверждает и само следствие. 7 августа источник, близкий к расследованию, сообщил РИА Новости, что правоохранители проверяют связь Понга с госслужащими, в том числе с правоохранителями.

Бывшая девушка Понга рассказала, что ее парень был связан с двумя действующими сотрудниками полиции Хуа Яя. По ее словам, они до сих пор служат в органах.

Позже тайские СМИ писали, что двое полицейских задержаны, но эта информация не подтвердилась.

На то, что в убийстве участвовали не только Понг и Тонг, говорит и еще одна существенная деталь. Преступники утверждали, что забили Диану до бессознательного состояния руками. У девушки были выбиты зубы. Однако на кистях Понга и Тонга при задержании не нашли никаких кровоподтеков и ссадин.

Свидетели говорят, что Понг торговал наркотиками и выбивал долги по поручению неких людей в погонах и чиновников. Местные жители рассказывают, что в районе Хуа Яй продавали конфискованные наркотики.

Что известно о Понге

Понг в 2010 году был задержан за похищение 14-летней девочки. Он незаконно удерживал ребенка, применял насилие.

Девочка позднее рассказала полицейским, что Понг говорил ей, что не боится попасть в тюрьму. Мужчина утверждал, что за ним стоит полиция. За похищение, по закону, полагается пожизненное заключение или смертная казнь. Однако приговор Понгу был сильно мягче. В 2018 году он уже вышел на свободу. Вскоре он стал фигурантом нового уголовного дела о нападении на человека с огнестрельным оружием. 5 июня 2026 года он освободился по УДО.

Последние минуты жизни Дианы и Романа

Понг и Тонг признались в убийстве и рассказали, что дети пытались сопротивляться. Рома противостоял Понгу, Диана - Тонгу. В какой-то момент Рома упал, тогда преступник выстрелил ему в живот. Рана оказалась не смертельной. Парень поднялся на ноги, но получил выстрел в голову. Затем Понг и Тонг сняли с Романа простреленную футболку и задушили Диану

Главный мотив убийства

За детьми следили, а значит главным мотивом убийства мог быть не только байк. Семья снимала виллу и часто путешествовала. По словам мамы, деньги у семьи были от ее бизнеса «международные грузоперевозки».

«Раз был трекер, значит, существовала наводка. Как видеограф девочка часто ездила по ночам, выбирая красивые локации для ночных съемок, и отсылала заказчику. У нее с собой было дорогостоящее оборудование, у семьи девочки есть деньги», - говорит волонтер Виктор.

Диана закончила 9 классов в Тюмени и пошла учиться создавать клипы и фильмы. Девушка была известным в Паттайе видеографом. Из-за модельной внешности получила прозвище Принцесса Диана. Рома любил мотоциклы, увлекался компьютерными играми, дайвингом, водными скутерами и рыбалкой.

С семьей также жил дедушка Джалил, который приехал в Таиланд в 2024 году после гибели в автокатастрофе своей жены Евгении.