Брата и сестру из РФ могли убить в Таиланде из-за крупного долга

Причиной расправы над братом и сестрой из России в Таиланде могла стать крупная сумма денег. Об этом aif.ru рассказал информированный источник.

Напомним, Диана и Роман Назимовы пропали 26 июля после выезда из дома на мотоцикле. Перед исчезновением девушка сообщала матери о неизвестном Bluetooth-трекере. Позже полиция задержала двух основных подозреваемых – Пхонга и Тхонга, которые признались в убийстве. На указанном ими месте были обнаружены тела брата и сестры.

Убитые жили с мамой и дедушкой в Паттайе, в закрытом жилом комплексе Bristol Park Pattaya в районе Хуай-Яй.

Источник сообщил aif.ru, что официальная версия о том, что убийство произошло из-за попытки украсть мотоцикл не выдерживает никакой критики.

«Это просто смех для всех, кто там живёт… Речь идёт о крупном долге, который семья не смогла погасить. Брат и сестра поехали на встречу, чтобы отдать деньги, но привезли слишком мало. Роман перед этим продал свой дорогой компьютер, но суммы всё равно не хватило», — рассказал собеседник издания.

По словам источника, погибшие осознавали опасность и пытались связаться с матерью.

Как сообщалось, обстоятельства гибели брата и сестры в Таиланде до сих пор вызывают вопросы. Мать убитых детей Зарина Назимова не верит, что они планировали долгую поездку в тот роковой день 26 июля. Они вышли из дома без сумок, без документов и даже без шлемов — Диана была в одной футболке. Все указывало на то, что они собирались вернуться через несколько минут.

Несмотря на пережитый кошмар, Назимова подчеркивает, что не планирует переезд в другую страну. Таиланд остается для нее родным местом.

Сейчас женщина планирует сменить обстановку и на время уехать на север страны, в Чиангмай.

Следствие по резонансному преступлению продолжается. Было установлено, что за детьми следили, а значит главным мотивом убийства мог быть не только байк. По словам мамы, деньги у семьи были от ее бизнеса.

Пхонгу и Тхонгу грозит высшая мера наказания — смертная казнь, так как на месте захоронения россиян, у подножия горы Кхао Чи Чан, были найдены тела еще трех человек — целой семьи.

Есть версия, что преступники связаны с полицией. Так, по словам бывшей девушки Пхонга, ее парень тесно общался с двумя действующими сотрудниками правоохранительных органов Хуа Яя. Свидетели говорят, что злоумышленник торговал конфискованными наркотиками и выбивал долги.

Также предполагается, что в убийстве брата и сестры участвовали не только Пхонг и Тхонг. Преступники утверждали, что забили Диану до бессознательного состояния руками. У девушки были выбиты зубы. Однако на кистях задержанных не нашли никаких кровоподтеков и ссадин.