Появились новые подробности дела об убийстве россиян в Паттайе

Появились новые подробности дела об убийстве 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа Назимовых в Паттайе. О новых деталях рассказали в Telegram-канале «Паттайя от А до Я» со ссылкой на фильм о расследовании, в котором использованы свидетельства волонтеров, архивные материалы и интервью матери погибших.

Одной из новых деталей стало последнее прижизненное видео Дианы. По данным канала, около 2:58 ночи девушка рассказывала матери о трекерах, с помощью которых, как она предполагала, за ними могли следить.

Еще один момент касается времени после выезда брата и сестры из дома. Утверждается, что в 4:03, примерно через минуту после их выезда из поселка, установленный на мотоцикле маячок перестал передавать сигнал. Авторы публикации отмечают, что перед поездкой Диана пыталась найти устройство, но не обнаружила его.

Также волонтеры обратили внимание на записи камер примерно в 4:21. По их версии, после встречи с другим мотоциклом первым с места уехал байк Дианы и Романа, причем за рулем находилась девушка, а брат сидел сзади. Второй мотоцикл последовал за ними. Волонтеры считают, что эти кадры требуют дополнительного объяснения, поскольку они, по их мнению, не совпадают с изложенной подозреваемыми версией о немедленном задержании брата и сестры.

Кроме того, восемь человек, включая мать погибших, как утверждается в публикации, говорили о еще одном фрагменте записи с камеры на мосту. На нем Роман якобы сходил с мотоцикла и что-то поднимал с дороги. Позднее этот эпизод, по словам авторов материала, в доступной записи отсутствовал. Официального подтверждения исчезновения фрагмента в предоставленной информации нет.

Напомним, Диана и Роман Назимовы пропали 26 июля после выезда из дома на мотоцикле. Перед исчезновением девушка сообщала матери о неизвестном Bluetooth-трекере. Позже полиция задержала двух основных подозреваемых, которые, по данным тайских СМИ, признались в убийстве. На указанном ими месте были обнаружены тела Дианы и Романа, а также троих граждан Таиланда.