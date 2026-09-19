Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
680

Появились новые подробности дела об убийстве россиян в Паттайе

Олег Белов / АиФ-Приморье
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Появились новые подробности дела об убийстве 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа Назимовых в Паттайе. О новых деталях рассказали в Telegram-канале «Паттайя от А до Я» со ссылкой на фильм о расследовании, в котором использованы свидетельства волонтеров, архивные материалы и интервью матери погибших.

Одной из новых деталей стало последнее прижизненное видео Дианы. По данным канала, около 2:58 ночи девушка рассказывала матери о трекерах, с помощью которых, как она предполагала, за ними могли следить.

Еще один момент касается времени после выезда брата и сестры из дома. Утверждается, что в 4:03, примерно через минуту после их выезда из поселка, установленный на мотоцикле маячок перестал передавать сигнал. Авторы публикации отмечают, что перед поездкой Диана пыталась найти устройство, но не обнаружила его.

Также волонтеры обратили внимание на записи камер примерно в 4:21. По их версии, после встречи с другим мотоциклом первым с места уехал байк Дианы и Романа, причем за рулем находилась девушка, а брат сидел сзади. Второй мотоцикл последовал за ними. Волонтеры считают, что эти кадры требуют дополнительного объяснения, поскольку они, по их мнению, не совпадают с изложенной подозреваемыми версией о немедленном задержании брата и сестры.

Кроме того, восемь человек, включая мать погибших, как утверждается в публикации, говорили о еще одном фрагменте записи с камеры на мосту. На нем Роман якобы сходил с мотоцикла и что-то поднимал с дороги. Позднее этот эпизод, по словам авторов материала, в доступной записи отсутствовал. Официального подтверждения исчезновения фрагмента в предоставленной информации нет.

Напомним, Диана и Роман Назимовы пропали 26 июля после выезда из дома на мотоцикле. Перед исчезновением девушка сообщала матери о неизвестном Bluetooth-трекере. Позже полиция задержала двух основных подозреваемых, которые, по данным тайских СМИ, признались в убийстве. На указанном ими месте были обнаружены тела Дианы и Романа, а также троих граждан Таиланда.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествиярасследованиеТаиландПроисшествияПаттайяДиана НазимоваРоман Назимовубийство
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть