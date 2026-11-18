В подмосковных Люберцах выясняют обстоятельства гибели женщины и ребёнка. Тела обнаружили 18 ноября возле многоквартирного дома на улице Подмосковной. Сообщение об этом поступило в экстренные службы.

По данным пресс-службы областного СК РФ, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. В ближайшее время планируется назначить судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах задержали девушку, подозреваемую в убийстве малолетней дочери.