20-летний россиянин в результате драки в Белграде получил серьёзные повреждения головы. Об этом сообщает портал сербского издания Telegraf.

Согласно сведениям, которыми поделился с порталом представитель правоохранительных структур, молодой россиянин (инициалы — Е.П.) вместе с 22-летним местным жителем (инициалы — Ш.С.) употреблял алкоголь на улице Делиградска, расположенной в центральной части Белграда.

Как уточняет портал, Ш.С. подозревают в том, что во время конфликта он несколько раз ударил россиянина по голове, из-за чего тот получил тяжкие увечья. Потерпевшего незамедлительно направили в Центр неотложной помощи, медики зафиксировали у него перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг, после чего он был госпитализирован.

Фигуранта, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений, полицейские задержали, расследование продолжается.

Ранее на Кипре у монастыря нашли россиянина с тяжелыми ножевыми ранениями.