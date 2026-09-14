Два взрыва полностью разрушили жилой дом в Германии

Два независимых взрыва полностью уничтожили частный дом и расположенный рядом гараж в немецком Веймаре, сообщает KP.RU со ссылкой на полицию федеральной земли Тюрингия.

Уточняется, что инцидент произошёл в воскресенье, 13 сентября, около 11:00 по местному времени. Причинённый ущерб предварительно оценивается в миллионы.

Жилец разрушенного дома числится пропавшим без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов, в которых задействованы около 50 сотрудников полиции.

Следователи рассматривают версию об умышленном подрыве с использованием газовых баллонов. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.