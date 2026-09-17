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Премьер Таиланда призвал иностранцев уезжать умирать на родину

Изображение сгенерировано ChatGPT
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Иностранные граждане, длительное время проживающие в Таиланде, должны покидать страну для того, чтобы умирать на своей родине. Такое заявление сделал премьер-министр и глава МВД королевства Анутин Чанвиракун.

Поводом для жесткого высказывания стал поступивший от приезжих запрос на создание частного кладбища. Глава правительства назвал подобное требование «выходом за все рамки».

«Вам следует быть благодарными за то, что мы позволили вам сюда приехать. Приехать, чтобы честно зарабатывать на жизнь. Если уж вам суждено умереть — поезжайте умирать к себе на родину. Не нужно умирать здесь», — цитирует политика портал Nation Thailand.

Чанвиракун также подчеркнул, что иностранцам запрещено по собственной инициативе и без официального разрешения открывать на территории государства религиозные объекты и общины. Он привел в пример случаи, когда бизнесмены получают лицензию на ресторан, но фактически организуют молельный дом.

«Туризм приносит в страну средства и инвестиции, но это не дает никому права эксплуатировать других или использовать инвестиции для ведения незаконной деятельности», — добавил премьер, уточнив, что к противоправным практикам относится и привлечение местных жителей в качестве подставных лиц при регистрации коммерческих структур.

Ранее стало известно, что Таиланд сократил срок безвиза для россиян.
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