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Bild: в ФРГ начали расследование после падения дрона у военного аэродрома

Daniel Schwen / wikipedia.org
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Федеральная прокуратура Германии начала расследование после обнаружения фрагментов дрона недалеко от военного аэродрома Вунсторф под Ганновером (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом со ссылкой на источники пишет газета Bild.

По данным издания, следователям предстоит выяснить, мог ли военный аэродром быть возможной целью оператора БПЛА. Также будет установлено, есть ли сходство обнаруженного БПЛА с моделями, использованными во время инцидента в аэропорту Лейпцига/Галле в августе.

Агентство DPA утверждает, что найденный у Вунсторфа дрон был собран с использованием кустарных деталей, как и бесприлотники, найденные в аэропорту Лейпцига/Галле. Следов взрывчатки в данном случае найдено не было. Фрагменты БПЛА случайно нашли примерно в 2 км от аэродрома. Полиция считает, что дрон упал и разбился.

Ранее в Германии за атаки на электростанции задержали эколога со взрывчаткой.
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Происшествияинциденты с БПЛАГермания
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