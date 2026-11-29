Попытки выучить весь материал за несколько часов до экзамена, отказ от сна и употребление энергетиков — неудачная стратегия подготовки, рассказал RuNews24 кандидат медицинских наук, преподаватель Пироговского университета Андрей Татаринчик.

По его словам, тревогу усиливают недосып, недостаток движения, нерегулярное питание и длительное пребывание в цифровой среде. Значение имеет и то, как сам студент воспринимает предстоящее испытание.

«Если субъективная оценка говорит об угрозе, она приобретает роль триггера, автоматически запуская механизм соматического ответа», — объяснил эксперт.

Такое восприятие может сопровождаться учащённым сердцебиением, напряжением мышц и проблемами со сном. При этом сам по себе стресс является нормальной реакцией, помогающей мобилизоваться.

Для кратковременного снижения напряжения в материале предложены дыхательные упражнения и лёгкая физическая активность. Однако основой подготовки Татаринчик назвал регулярную учёбу в течение семестра и рациональный режим дня.