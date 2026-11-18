Пиво повышает риск развития подагры. О неочевидной опасности слабоалкогольного напитка в беседе с The Guardian сообщил врач-ревматолог Эдвард Родди, передает «Лента.ру».

По его словам, подагра сопровождается мучительными болями в суставах и возникает на фоне повышения уровня мочевой кислоты. Способствовать такому повышению может содержащийся в пиве гуанозин, который организм перерабатывает в ураты. Их избыток приводит к образованию острых кристаллов в суставах. Врач подчеркнул, что риск наиболее высок именно при употреблении пива.

Специалист отметил, что на развитие подагры влияют не только пищевые привычки, но и наследственность, а также особенности обмена веществ. По его словам, приступ обычно начинается внезапно, как правило, посреди ночи, а сустав становится красным, опухает и сильно болит. Чаще всего болезнь сначала поражает большой палец стопы, но со временем может распространиться на голеностоп, колени, кисти и локти.

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