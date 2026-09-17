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Врач Кокин назвал первые признаки инфаркта

freepik.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Тяжесть в груди, внезапная одышка, холодный пот и непривычная слабость часто служат главными признаками развивающегося инфаркта миокарда. Об опасных симптомах сердечного приступа в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кокин.

Специалист подчеркнул, что интенсивность болевых ощущений не всегда соответствует реальной тяжести состояния пациента. Инфаркт возникает из-за резкого нарушения кровотока в коронарной артерии и кислородного голодания сердечной мышцы. Классическим проявлением считается давящая или жгучая боль за грудиной, отдающая в руку, шею или челюсть, которая сопровождается тошнотой и головокружением. При этом у женщин, пожилых людей и диабетиков приступ часто протекает атипично и маскируется под обычное переутомление или проблемы с желудком.

Особую опасность представляет сочетание интенсивной физической нагрузки с жарой и обезвоживанием, что нередко случается во время летних работ на даче. К основным факторам риска развития сердечно-сосудистых катастроф относятся повышенное артериальное давление, курение, высокий уровень холестерина и хронический стресс. Медик призвал не списывать на обычную усталость непривычное ухудшение самочувствия после активных действий.

При появлении тревожных признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь и обеспечить больному полный покой до приезда бригады. Категорически запрещается самостоятельно садиться за руль автомобиля или пытаться просто переждать неприятные ощущения дома. В случае потери сознания и отсутствия нормального дыхания окружающим следует немедленно начать проведение сердечно-легочной реанимации.

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