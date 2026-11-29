Рабочие письма, таблицы и чаты отвлекают внимание от еды, из-за чего человек может не заметить сытость и съесть больше необходимого, рассказал RuNews24 кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

«Лучше всего подтверждается не то, что быстрая еда "портит" пищеварение, а что она облегчает переедание: мы не успеваем почувствовать насыщение», — пояснил эксперт.

По его словам, при поспешном обеде люди хуже пережёвывают пищу и заглатывают больше воздуха, что может сопровождаться отрыжкой и вздутием. Быстрый приём пищи также связывают с тяжестью и дискомфортом после еды, однако наблюдаемая связь не доказывает, что именно эта привычка стала причиной заболевания.

Карпенко рекомендовал выделять на обед 15–20 минут, отходить от рабочего места и убирать экран. Он также посоветовал откладывать вилку между кусочками, обращать внимание на вкус и после еды немного пройтись.