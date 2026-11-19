Во Владивостоке медики борются за зрение 15-летней девочки, глаз которой пострадал от пулевого ранения, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края.

Отмечается, что она чуть не лишилась глаза вследствие неосторожного обращения подростков с оружием.

«Случай произошел в конце октября, но офтальмологи до сих пор борются за зрение ребёнка», — отметило ведомство в своём канале на платформе «Макс».

В министерстве уточнили, что юную пациентку доставили в травмпункт с кровоизлиянием в правый глаз. Также у неё возникли отёк век и гематома. Пуля зацепила глазное яблоко по касательной, попав в орбиту.

Медики извлекли инородный предмет. Они выявили у девочки разрыв внутриглазных сосудов, который грозит отслойкой сетчатки и полной потерей зрения. Пациентке потребовалось продолжительное лечение в стационаре.

Сейчас она находится дома под амбулаторным наблюдением. Девочке предстоит вернуться в больницу для оценки состояния глаза.

Напомним, в феврале сообщалось, что владивостокские врачи извлекли из щеки 12-летнего мальчика пулю от пневматической винтовки. Инородный предмет достиг зачелюстной ямки и остановился в месте выхода ветвей лицевого нерва.