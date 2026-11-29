Кариес может развиваться под старыми пломбами и между зубами, долго не вызывая заметных неприятных ощущений, рассказала RuNews24 стоматолог Мария Нефедова.

«Человек смотрит в зеркало, видит ровный белый зуб — и уверен, что все в порядке. А внутри уже идет активный процесс разрушения», — пояснила специалист.

По её словам, со временем герметичность старой пломбы может нарушаться. Через микротрещины на её границе с зубом проникают бактерии, и под внешне целой реставрацией возникает кариес.

Врач также обратила внимание на заболевания тканей, удерживающих зубы. Пародонтит способен долго протекать без боли, сопровождаясь кровоточивостью дёсен и постепенно нарастающей подвижностью зубов.

Нефедова рекомендовала проходить профилактические осмотры раз в полгода, даже если ничего не беспокоит. Раннее выявление проблемы позволяет начать лечение до появления выраженных симптомов и осложнений.