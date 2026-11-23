Куриный суп действительно способен помочь при простуде, хотя научных доказательств того, что он ускоряет выздоровление, пока недостаточно. Об этом пишет немецкое издание t-online со ссылкой на рекомендации специалистов, перевод статьи выполнил aif.ru.

Теплый бульон помогает восполнить недостаток жидкости, увлажняет слизистые оболочки и способствует разжижению слизи. Кроме того, пар от горячего супа способен временно облегчить носовое дыхание, а тепло успокаивает раздраженное горло.

Еще одно преимущество блюда — его легкая усвояемость. Во время болезни аппетит часто снижается, поэтому питательный суп может стать подходящим вариантом приема пищи, не создавая дополнительной нагрузки на пищеварительную систему.

Диетолог Немецкого общества питания Сильке Рестемайер отмечает, что ингредиенты куриного супа содержат вещества, необходимые для нормальной работы иммунной системы. В курином мясе есть цинк, а морковь, лук, сельдерей и лук-порей обеспечивают организм витаминами, растительными соединениями и эфирными маслами.

Дополнительную пользу могут принести свежие травы. Петрушка содержит витамины C и K, железо и бета-каротин. Тимьян, шалфей и розмарин богаты эфирными маслами, которым приписывают мягкие противовоспалительные и антибактериальные свойства.

При этом специалисты подчеркивают: исследования возможного лечебного действия куриного супа пока проводились преимущественно в лабораторных условиях, а убедительных клинических данных о его способности ускорять выздоровление нет. Поэтому рассматривать его стоит как поддерживающее средство, которое помогает легче переносить симптомы простуды, но не заменяет лечение.

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