Привычное время отхода ко сну и подъёма помогает организму подстроиться к пробуждению, рассказал сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов в программе «Доброе утро» на Первом канале. Об этом сообщает 1tv.ru.

«Организм подстраивает цикл под окончание сна. Человек просыпается за пять минут до звонка будильника, прекрасно выспавшись», — объяснил врач.

В сюжете отметили, что онлайн-калькуляторы не позволяют точно определить подходящий момент для пробуждения. Продолжительность циклов сна индивидуальна, а сервис не знает, сколько времени человек потратит на засыпание.

Нерегулярный график, напротив, сбивает биоритмы. Поэтому в программе рекомендовали придерживаться постоянного времени сна и подъёма независимо от принадлежности к «совам» или «жаворонкам».