При недостатке активности слабеют поддерживающие суставы мышцы, снижается подвижность и легче набирается лишний вес, рассказала RT ревматолог Яна Никифорова.

«Поэтому распространённое убеждение, что суставы нужно беречь от любой нагрузки, ошибочно. Ходьба, плавание, кардионагрузки, лечебная физкультура, наоборот, помогают поддерживать их функцию», — пояснила врач.

По словам специалиста, избыточный вес увеличивает нагрузку прежде всего на коленные и тазобедренные суставы. Связанные с ожирением обменные и воспалительные изменения также могут способствовать развитию остеоартрита.

При этом возвращаться к интенсивным тренировкам после перерыва нужно постепенно. Никифорова предостерегла от слишком больших рабочих весов, неправильной техники и занятий через боль.

Если сустав регулярно отекает, теряет подвижность или боль сохраняется несколько недель, необходимо обратиться к врачу. Внезапная сильная боль с выраженным отёком, покраснением и повышением температуры требует срочной медицинской оценки.