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Психолог Нацева назвала причины страха перемен

istockphoto.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Люди годами остаются на нелюбимой работе или в неудовлетворяющих отношениях не из-за слабой силы воли, а по причине внутренних установок и страха перед неопределенностью. Об этом «Известиям» рассказала профессор психологии, писатель и международный эксперт по психологии человека Стояна Нацева.

Она объяснила, что психике гораздо проще ориентироваться в знакомой и предсказуемой ситуации, поэтому человек часто выбирает привычный дискомфорт вместо рисков, которые могут быть связаны с переходом на новую должность или созданием собственного бизнеса.

Значимые события прошлого и критика со стороны окружающих формируют искаженное представление о собственных возможностях, которое со временем начинает восприниматься как объективная черта характера, продолжила Нацева. Из-за этого возникает замкнутый круг, когда страх неудачи заставляет избегать действий и защищает сложившуюся картину самого себя. Для выхода из этой ситуации специалист рекомендует проанализировать происхождение ограничивающих убеждений и представить свои решения без их влияния. Устойчивые перемены в жизни становятся естественным результатом нового взгляда на собственные возможности, а не следствием временного принуждения к действию.

Люди, считающие просьбу о поддержке слабостью, обращаются к врачам только на стадии серьезных срывов вроде бессонницы или панических атак после долгих лет самостоятельной борьбы. Об этом «Газете.Ru» рассказала психиатр-нарколог Мария Касперович. Специалист отметила, что современная культура навязывает образ успешного человека, способного справиться с любыми трудностями без чужого участия, из-за чего пациенты игнорируют усталость до полного истощения нервной системы.

Особенно часто от подобного перенапряжения страдают те, кто служит надежной опорой для окружающих и годами откладывает заботу о себе. Врач подчеркнула, что подавленные эмоции неизбежно проявляются через депрессию или выгорание, а сравнение своих проблем с чужими бедами только мешает вовремя заметить истощение. Психиатр призвала обращаться за профессиональной помощью при первых признаках тревоги и нарушения сна, поскольку попытка справиться со всем самостоятельно приводит к более длительному и сложному лечению.

Накопленная за лето усталость и сокращение светового дня становятся главными причинами осеннего выгорания, которое нельзя преодолеть обычным отдыхом. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказала психолог Александра Миллер. Специалист подчеркнула, что подобное состояние не имеет отношения к банальной лени, а указывает на серьезное истощение психологического ресурса. При настоящем выгорании полноценный сон перестает возвращать бодрость, а психика отказывается работать в привычном режиме, что провоцирует физические недомогания.

Эксперт посоветовала легализовать периоды простого отдыха без чувства вины и намеренно снизить общую планку повседневных задач. Для быстрого восстановления сил полезно добавить больше искусственного света в жилое помещение и чаще совершать короткие прогулки.

Ранее эксперт Алена Владимирская назвала способ отличить выгорание от обычной усталости.
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