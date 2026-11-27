Если шум в ушах сопровождается внезапным ухудшением слуха, обратиться за медицинской помощью необходимо в тот же день, рассказал RT невролог Александр Ткачёв.

По словам врача, по характеру звука нельзя установить причину: одинаковый писк у разных людей может возникать при разных состояниях. Среди возможных причин — снижение слуха, серная пробка, воспаление, действие лекарств или проблемы с челюстным суставом.

«Особого внимания требует стойкий односторонний шум или звук, который пульсирует в такт сердцу: здесь обследование лучше не откладывать», — предупредил Ткачёв.

При регулярно повторяющемся шуме специалист рекомендовал обратиться к оториноларингологу и проверить слух. На приёме важно рассказать, какое ухо беспокоит, как часто возникает звук, совпадает ли он с пульсом и бывает ли головокружение.

Ткачёв также посоветовал не пытаться заглушить шум громкими звуками. Некоторым людям легче засыпать под негромкую спокойную музыку или звуки природы.