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Желтые бляшки у глаз. Этот признак инфаркта и инсульта можно видеть на лице

Сюжет Заболевания сердца
Ксантелазму многие воспринимают как косметический недостаток.
Ксантелазму многие воспринимают как косметический недостаток. istockphoto.com

Атеросклероз — накопление жировых бляшек в артериях — годами развивается незаметно, без явных симптомов, а потом бьёт человека инфарктом или инсультом. Учёные ищут признаки, которые позволили бы заметить проблему до того, как случится сердечно-сосудистая катастрофа.

И, возможно, один из них находится на лице. Речь идёт о ксантелазме — желтоватых пятнах вокруг глаз, которые многие воспринимают как косметический недостаток.

Что это за пятна?

Ксантелазма — это мягкие, слегка выпуклые желтоватые бляшки на коже вокруг глаз. Их удаляют лазером, маскируют тональным кремом, да и просто игнорируют. Между тем, новое исследование Стэнфордского университета, опубликованное в журнале Atherosclerosis, утверждает: эти бугорки могут быть предвестником серьёзных сердечно-сосудистых событий. Риск инфаркта и инсульта у людей с ксантелазмой оказался в несколько раз выше, чем у тех, у кого этих образований нет.

Почему инфаркт может произойти при хороших анализах? Подробнее

Ксантелазма формируется, когда иммунные клетки (макрофаги) переполняются холестерином и другими жирами. Иногда это связано с высоким уровнем холестерина в крови, но не всегда. Именно последнее обстоятельство и заинтересовало учёных. Поскольку жировые отложения играют ключевую роль в развитии атеросклероза, исследователи из Стэнфордского университета предположили: между ксантелазмой и сердечно-сосудистыми катастрофами может существовать связь.

В своей статье офтальмолог Негин Явари и её коллеги пишут: «Некоторые исследования подтверждают наличие связи между ксантелазмой и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, другие же её оспаривают, указывая, что после учёта традиционных факторов риска ксантелазма может и не быть независимым фактором риска. Мы поставили перед собой цель изучить и оценить эту связь на примере большой популяции».

Что показало исследование?

Учёные проанализировали медицинские данные 17 925 человек, имеющих диагноз «ксантелазма», и такого же количества людей из контрольной группы. Пациенты из контрольной группы тоже проходили осмотр глаз (по другому поводу), и у них ксантелазмы не было.

За первый год анализируемого периода инфаркт перенёс 1% участников из первой группы и всего лишь 0,35% — из контрольной. Для инсультов соответствующие показатели составили 0,95% и 0,3%, соответственно. А для микроинсультов — 0,6% против 0,19%.

Фото: freepik.com

Эти цифры кажутся небольшими. Но разница, тем не менее, в несколько раз. Частота серьёзных сердечно-сосудистых событий в этих группах сравнивалась также через пять и десять лет. Со временем разрыв между ними несколько сократился, однако риск инфарктов и инсультов по-прежнему оставался существенно выше у тех, кто имел вокруг глаз желтоватые бляшки.

Примечательно, что риск сердечно-сосудистых катастроф у пациентов из первой группы был повышен независимо от уровня холестерина в крови. То есть даже для людей с нормальными анализами на холестерин ксантелазма является тревожным признаком. А это значит, что дело не только в жирах, которые выявляет лабораторный анализ. Ксантелазма — не просто кожный маркер высокого холестерина. За ней стоит что-то ещё, есть какой-то механизм, который исследователям только предстоит изучить.

Почему это важно?

Ксантелазму легко заметить. Врач видит её при обычном осмотре. Но большинство пациентов обращаются не к кардиологам, а к дерматологам — по косметическим причинам. Те удаляют её — и на этом всё заканчивается. Пациент уходит довольный. А скрытые проблемы с сердцем и сосудами никуда не исчезают. Они остаются недиагностированными.

По мнению авторов исследования, ксантелазма должна стать поводом не для похода к дерматологу или косметологу, а для проверки сердечно-сосудистой системы. Не потому, что эти пятна сами по себе опасны, а потому, что они сигнализируют о процессах, которые могут привести к инфаркту или инсульту.

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Итак, что делать, если вы заметили у себя или у ваших близких жёлтые бляшки на веках? Прежде всего — не паникуйте, но и не игнорируйте их. Это повод сходить к терапевту или кардиологу, чтобы проверить:

  • уровень холестерина и липидов в крови;
  • артериальное давление;
  • уровень сахара;
  • а при необходимости — сделать ЭКГ и другие обследования.

«Регулярное наблюдение у терапевта даёт возможность прибегнуть к профилактическим мерам: изменить образ жизни, контролировать гипертонию, вовремя применить терапию, снижающую уровень липидов», — отмечают исследователи.

Иными словами, ксантелазма — это не приговор, а предупреждение. И его, в отличие от многих других сигналов организма, видно невооружённым глазом.
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